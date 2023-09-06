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"Viver a natureza": um passeio por parques naturais e urbanos de Vitória

Ouça a participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 06 de Setembro de 2023 às 11:19

Publicado em 

06 set 2023 às 11:19
Parque Moscoso
Parque Moscoso Crédito: Diego Alves/Prefeitura de Vitória
Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque, inspirado no clima do aniversário de 472 anos de Vitória, um passeio por opções de parques naturais e urbanos da Capital. Que tal "desbravar" a natureza? Entre os destaques estão, por exemplo, o Parque da Fonte Grande (com seus novos mirantes) e o Parque Tabuazeiro. Há também opções de parque urbanos como o de Maruípe, Pedra da Cebola e o Parque Pianista Manolo Cabral (Chácara Paraíso), além do tradicional Parque Moscoso.  Você sabia que 40% da ilha de Vitória é constituída de área verde? Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 06-09-23.mp3

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