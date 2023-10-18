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Vidro ou plástico? Qual o melhor tipo de embalagem para o meio ambiente?

Ouça a participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 18 de Outubro de 2023 às 10:16

Publicado em 

18 out 2023 às 10:16
Plástico no mar
Plástico no mar Crédito: Pixabay
Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo responde a uma dúvida comum quando se fala de preservação do ecossistema e hábitos de consumo no dia a dia: é melhor utilizarmos embalagens de vidro ou plástico? O vidro costuma ser indicado como alternativa mais sustentável ao plástico, mas a pegada ambiental das garrafas de vidro é maior que a do plástico. O comentarista aponta vantagens e desvantagens de cada um. 
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 18-10-23.mp3

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