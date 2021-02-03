Vegetação em chamas no ES: o que explica o aumento dos incêndios?

A combinação entre um sol escaldante, a escassez de chuvas e a baixa humidade fez o mês de janeiro registrar 333 focos de incêndio em vegetação. A marca representa um aumento de 270% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados do Corpo de Bombeiros. Assunto para Marco Bravo, nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade. O comentarista destaca quais são os fatores que contribuem não só para a formação dos focos de incêndio mas também para o agravamento do fogo, e apontando ainda como o comportamento da população está relacionado com o assunto. Acompanhe!