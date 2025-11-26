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Transição energética e bioeconomia: o que de prático saiu da COP30?

Ouça a análise do comentarista Marco Bravo

Publicado em 26 de Novembro de 2025 às 10:13

Publicado em 

26 nov 2025 às 10:13
Transição energética, energia renovável, energia eólica, descarbonização, energia solar
Transição energética, energia renovável, energia eólica, descarbonização, energia solar Crédito: Mint Images
A COP30 entrou para a história como a conferência que finalmente colocou a Amazônia no centro das decisões globais. De Belém, o comentarista Marco Bravo, do "CBN Meio Ambiente e Suntentabilidade", esteve acompanhando de perto as negociações. Entre avanços concretos e disputas tensas, a conferência entregou resultados importantes. O maior destaque foi o fortalecimento do Fundo Amazônia Global, um mecanismo ampliado de financiamento destinado não apenas à proteção das florestas tropicais, mas à recuperação de áreas degradadas, ao desenvolvimento de bioeconomias e ao fortalecimento de povos indígenas e comunidades tradicionais.
Outro avanço relevante foi a ampliação dos compromissos para acelerar a transição energética, com metas mais claras de expansão das renováveis, especialmente solar e eólica. O Brasil se posicionou como ator estratégico, apresentando projetos de hidrogênio verde, combustíveis avançados e soluções inovadoras de bioenergia que chamaram atenção no Pavilhão Azul. No entanto, a COP30 também expôs seus limites. O ponto mais sensível do relatório final, o mapa do caminho para a eliminação gradual dos combustíveis fósseis, terminou pendente e incompleto. A proposta inicial previa uma linguagem mais firme sobre a necessidade de redução progressiva até a eliminação total, mas vários países pressionaram pela retirada desse trecho. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 26-11-25.mp3

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