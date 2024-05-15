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Tragédia no RS sinaliza que a humanidade deve mudar relação com a natureza

Ouça a participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 15 de Maio de 2024 às 10:27

Publicado em 

15 mai 2024 às 10:27
Áreas alagadas após chuvas no Rio Grande do Sul
Áreas alagadas após chuvas no Rio Grande do Sul Crédito: Ricardo Stuckert / PR
As mudanças climáticas dentro de uma mudança de percepção da relação entre o homem e a natureza. As tempestades que deixaram um rastro de destruição no Rio Grande do Sul nas últimas semanas são parte de extremos climáticos que atingem o país e o mundo. Em pouco mais de uma semana, mais de 400 municípios gaúchos tiveram bairros inteiros engolidos por uma chuva que não parava de cair. Como a humanidade deve mudar a sua relação com a natureza para progredir? Este é o tema desta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", com o comentarista Marco Bravo. 
CBN Meio Ambiente - 15-05-24

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