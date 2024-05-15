Tragédia no RS sinaliza que a humanidade deve mudar relação com a natureza

As mudanças climáticas dentro de uma mudança de percepção da relação entre o homem e a natureza. As tempestades que deixaram um rastro de destruição no Rio Grande do Sul nas últimas semanas são parte de extremos climáticos que atingem o país e o mundo. Em pouco mais de uma semana, mais de 400 municípios gaúchos tiveram bairros inteiros engolidos por uma chuva que não parava de cair. Como a humanidade deve mudar a sua relação com a natureza para progredir? Este é o tema desta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", com o comentarista Marco Bravo.