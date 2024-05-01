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Trabalho: como adotar práticas sustentáveis nas empresas!

Ouça a participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 01 de Maio de 2024 às 10:26

Publicado em 

01 mai 2024 às 10:26
Copo plástico na natureza
Copo plástico na natureza Crédito: Pixabay
O 1º de maio, Dia do Trabalho, é celebrado nesta quarta-feira. É nesse clima que, nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque que a adoção de práticas sustentáveis é uma tendência cada vez mais presente nas empresas e organizações de trabalho. O comentarista explica que iniciativas como reciclagem, redução do consumo de energia, uso de materiais sustentáveis e programas de responsabilidade social não apenas beneficiam o meio ambiente, mas também contribuem para a reputação e competitividade das empresas, além de promoverem um ambiente de trabalho mais saudável e engajado. Como fazer isso na prática? 
CBN MEIO AMBIENTE - 01-05-24

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