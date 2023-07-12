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"Sumiço" das abelhas acende alerta no Brasil e no mundo; especialista explica

Ouça a participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 12 de Julho de 2023 às 11:03

Publicado em 

12 jul 2023 às 11:03
Abelhas sem ferrão
Abelhas sem ferrão Crédito: Pixabay
As abelhas formam um grupo diverso. As mais conhecidas, responsáveis pelo mel, são do grupo das melíferas, nativas da Europa e de partes da África e do leste da Ásia. Mas no mundo todo existem mais de 20 mil espécies, com diferentes tamanhos, cores e hábitos. Por outro lado, um cenário que vem sendo observado no Brasil e no mundo é o "sumiço" da espécie. É sobre esse assunto que o comentarista Marco Bravo trata nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade". "O que a gente tem observado, em muitas regiões, é o roubo de colmeias para venda e comercialização – a colmeia tem um valor significativo no mercado –, a utilização de agrotóxicos e a diminuição dos ecossistemas naturais onde a abelha tem local pra se alimentar. Todos esses são fatores, relacionados, que impactam no 'desaparecimento' das abelhas", explica. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 12-07-23.mp3

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