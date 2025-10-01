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CBN Meio Ambiente

Sua cidade está preparada para enfrentar eventos climáticos extremos?

Ouça a participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 01 de Outubro de 2025 às 10:47

Publicado em 

01 out 2025 às 10:47
Mudanças climáticas
Mudanças climáticas Crédito: Markus Kammermann I Pixabay
A realização da COP 30 em Belém, em novembro deste ano, é o assunto em destaque nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", com o comentarista Marco Bravo. Nesse episódio, o destaque é se as cidades estão preparadas para as mudanças climáticas. "O clima está mudando diante dos nossos olhos. Alagamentos, ondas de calor, escassez de água, tempestades cada vez mais intensas. Mas será que nossas cidades estão se preparando para esse novo cenário?". A COP30 vai debater a adaptação climática, ou seja, como governos, empresas e a sociedade podem reduzir os impactos do clima extremo nas nossas vidas. Uma cidade adaptada não é aquela que corre atrás do prejuízo, mas que previne. Com arborização urbana para reduzir o calor, com drenagem inteligente, com moradias seguras e com planejamento que respeita a natureza. E isso vale para o Espírito Santo também. Cidades como Vitória, Alegre, Cachoeiro e Linhares já sentem os efeitos da crise climática. Mas também podem ser exemplos de soluções. Adaptar é investir em saúde pública, segurança, qualidade de vida. O clima já mudou. A pergunta é: nós vamos mudar junto ou continuar ignorando os sinais?. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 01-10-25

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