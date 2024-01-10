Série "Na beira do mar": por que é importante preservar a restinga?

Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, o comentarista Marco Bravo segue nas explicações sobre o universo do mar. Desta vez, ele fala sobre o que são, a importância e necessidade de preservação da restinga. De forma geral, a restinga é o conjunto de vegetações presente sobre os solos arenosos das regiões litorânea. "Ela [a restinga] é fundamental para a sustentação da areia, evitar a possibilidade de erosão do mar, além de ter toda uma beleza cênica, com a florada das bromélias, a diversidade e beleza desse ecossistema. Ela sustenta os bancos de areia", explica. Ouça a conversa completa!