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CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade

Série "Na beira do mar": por que é importante preservar a restinga?

A restinga é o conjunto de vegetações presente sobre os solos arenosos das regiões litorânea

Publicado em 10 de Janeiro de 2024 às 11:28

Publicado em 

10 jan 2024 às 11:28
Restinga de Vila Velha
Restinga de Vila Velha Crédito: PMVV/Divulgação
Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, o comentarista Marco Bravo segue nas explicações sobre o universo do mar. Desta vez, ele fala sobre o que são, a importância e necessidade de preservação da restinga. De forma geral, a restinga é o conjunto de vegetações presente sobre os solos arenosos das regiões litorânea. "Ela [a restinga] é fundamental para a sustentação da areia, evitar a possibilidade de erosão do mar, além de ter toda uma beleza cênica, com a florada das bromélias, a diversidade e beleza desse ecossistema. Ela sustenta os bancos de areia", explica. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 10-01-24

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