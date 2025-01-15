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CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade

Série "Energias e o destino do planeta Terra": hoje, as vantagens e benefícios da energia eólica!

Acompanhe com o comentarista Marco Bravo

Publicado em 15 de Janeiro de 2025 às 10:12

Publicado em 

15 jan 2025 às 10:12
Energia eólica, pá eólica, geração de energia através dos ventos
Energia eólica, pá eólica, geração de energia através dos ventos Crédito: Pexels
Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz um novo destaque na série "Energias e o destino do planeta Terra". Dessa vez, o destaque é a energia eólica. Destaque no Brasil, a energia eólica é uma fonte de energia renovável que utiliza a força do vento para gerar eletricidade. É considerada uma energia limpa, pois não emite gases de efeito estufa. A energia eólica no Brasil é relevante e tem potencial de crescimento, melhorando a qualidade do ar e incentivando o desenvolvimento das cidades que têm o potencial eólico. Ouça a conversa completa!
CBN - Meio Ambiente e Sustabenlidade - 5.47s - 15-01-25

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