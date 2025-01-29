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CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade

Série "Energias e o destino do planeta Terra": hidrelétrica!

Acompanhe com o comentarista Marco Bravo

Publicado em 29 de Janeiro de 2025 às 12:07

Publicado em 

29 jan 2025 às 12:07
Usina Hidrelétrica de Aimorés fica na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo, nas cidades de Aimorés e Baixo Guandu
Usina Hidrelétrica de Aimorés fica na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo, nas cidades de Aimorés e Baixo Guandu Crédito: Aliança Geração de Energia/Divulgação
Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, o comentarista Marco Bravo traz como destaque a energia hidrelétrica. Muito utilizada em países com grandes recursos hídricos, esse tipo de energia utiliza o movimento de água para gerar eletricidade. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 29-01-25.mp3
Energias Sustentáveis: Hidrelétrica e Hidrogênio Verde:
Você já imaginou um mundo movido por fontes de energia limpas e renováveis? A energia sustentável é a chave para combater as mudanças climáticas e garantir um futuro melhor. Entre as principais fontes, destacam-se a energia hidrelétrica e o hidrogênio verde, duas soluções inovadoras e de grande potencial.
A energia hidrelétrica é amplamente utilizada no Brasil, que possui um dos maiores potenciais hidrelétricos do mundo. Atualmente, o país conta com cerca de 109 gigawatts (GW) de capacidade instalada, representando cerca de 60% da matriz elétrica nacional. No entanto, ainda há um potencial não aproveitado de aproximadamente 100 GW, principalmente em regiões do Norte. Apesar de ser uma fonte confiável e de baixo custo, é importante equilibrar sua expansão com a preservação ambiental, reduzindo impactos como alagamentos e alterações nos ecossistemas.
Por outro lado, o hidrogênio verde surge como a grande aposta para o futuro sustentável. No Brasil, o potencial para produção de hidrogênio verde é gigantesco, graças à abundância de fontes renováveis, como energia solar e eólica. A eletrólise da água, alimentada por essas fontes, gera um combustível que não emite carbono e pode revolucionar setores como transporte, indústria e aviação. O país tem condições ideais para se tornar um dos principais exportadores globais de hidrogênio verde, fortalecendo sua posição no mercado de energia limpa.
Combinando tecnologias consolidadas e emergentes, o Brasil pode liderar a transição energética global. Vamos juntos construir um futuro mais limpo, sustentável e inovador?

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