Série "Energias e o destino do planeta Terra": a biomassa!

Biomassa é uma das fontes de energia renovável produzida no Espírito Santo Crédito: Freepik

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque mais um assunto dentro do assunto energia. Dessa vez, o destaque é a biomassa. A energia de biomassa é uma fonte de energia renovável que vem de matéria orgânica, como madeira, restos de alimentos, resíduos agrícolas e excremento animal. Ouça a conversa completa!

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A energia de biomassa desempenha um papel significativo na matriz energética global e brasileira, destacando-se como uma fonte renovável com potencial para reduzir emissões de gases de efeito estufa e promover o desenvolvimento sustentável.

Energia de Biomassa no Mundo

Globalmente, a biomassa é utilizada para a geração de energia elétrica, térmica e na produção de biocombustíveis. Países como China, Brasil e Índia são destacados usuários dessa fonte energética. A biomassa contribui para a diversificação das fontes de energia e para a segurança energética, especialmente em nações com vastos recursos agrícolas e florestais.

Energia de Biomassa no Brasil

No Brasil, a biomassa representa cerca de 9% da matriz elétrica nacional, evidenciando sua relevância no cenário energético do país. A principal fonte de biomassa utilizada é a cana-de-açúcar, cujos resíduos, como o bagaço, são empregados na cogeração de energia elétrica e térmica. Além disso, o país possui um setor agropecuário altamente produtivo, gerando resíduos que podem ser aproveitados para a produção de energia, reforçando a segurança energética e contribuindo para uma matriz mais limpa e diversificada.

Programa Nacional do Álcool (Proálcool)

Instituído em 14 de novembro de 1975, durante o governo do presidente Ernesto Geisel, o Programa Nacional do Álcool, conhecido como Proálcool, foi uma resposta estratégica à crise mundial do petróleo de 1973. O objetivo principal era reduzir a dependência do petróleo importado, incentivando a produção e o uso do etanol como combustível alternativo. O programa promoveu a expansão do cultivo de cana-de-açúcar e o desenvolvimento de tecnologias para veículos movidos a álcool, consolidando o Brasil como líder na produção e uso de biocombustíveis.

Impactos e legado do Proálcool

O Proálcool trouxe diversos benefícios para o Brasil, incluindo a economia de divisas pela substituição de combustíveis fósseis por renováveis, a geração de empregos no setor sucroalcooleiro e a redução de emissões de poluentes atmosféricos. Desde sua implementação, o etanol gerou para o Brasil uma economia energética equivalente a mais de 2,5 bilhões de barris de petróleo, representando cerca de 205 bilhões de dólares em economia. A energia de biomassa tem se consolidado como uma importante fonte renovável tanto no cenário global quanto no brasileiro.

Capacidade de produção de energia de Biomassa no mundo

De acordo com a Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA), em 2023, a capacidade total instalada de energias renováveis no mundo atingiu 3.870 gigawatts (GW). Embora o relatório não detalhe especificamente a capacidade atribuída à biomassa, sabe-se que essa fonte representa uma parcela significativa da matriz energética renovável global. A China destaca-se como o país com a maior capacidade de produção de energia a partir de biomassa, seguida pelo Brasil e pela Índia.

Capacidade de produção de energia de Biomassa no Brasil

No Brasil, a biomassa é uma fonte relevante na matriz energética. Em 2023, a geração de eletricidade a partir de usinas termelétricas alimentadas por biomassa alcançou 53,854 terawatts-hora (TWh), representando um crescimento de 4% em relação a 2022. Em termos de capacidade instalada, o país registrou um acréscimo de 223 megawatts (MW) em 2023, totalizando 15,2 GW de potência instalada proveniente de biomassa. Para 2024, espera-se um incremento adicional de 1.155 MW, o que representará o maior valor da série histórica.

A principal fonte de biomassa utilizada no Brasil é o bagaço de cana-de-açúcar, responsável por uma parcela significativa da geração de bioeletricidade. Além disso, resíduos florestais e biogás também contribuem para a matriz energética nacional.