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CBN Meio Ambiente

Seres pequenos, dor gigante: a sensação das picadas mais dolorosas do mundo!

Ouça detalhes na participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 15 de Abril de 2026 às 10:38

Publicado em 

15 abr 2026 às 10:38
Água-viva na areia da praia
Água-viva na areia da praia Crédito: Shutterstock
Quando pensamos em ameaças da natureza, quase sempre imaginamos grandes animais. Mas a realidade mostra algo surpreendente: seres minúsculos podem provocar dores intensas, reações graves e grande impacto no corpo humano. Algumas picadas de insetos e organismos marinhos estão entre as experiências mais dolorosas já relatadas pela ciência. Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo fala sobre o assunto.
Esse tema ganhou destaque ao mostrar que a força de um organismo não está no tamanho, mas em sua capacidade de defesa. Vespas, formigas, abelhas e águas-vivas desenvolveram mecanismos sofisticados ao longo da evolução, utilizando venenos e substâncias químicas para proteção e sobrevivência.
A natureza, portanto, não age por maldade. Ela responde com estratégia. E cabe ao ser humano compreender essa dinâmica para conviver melhor com a biodiversidade. Informação é a principal ferramenta de prevenção. Saber onde pisar, usar calçados em trilhas, ter cuidado ao manusear jardins, observar crianças em áreas externas e respeitar ambientes naturais são atitudes simples que evitam acidentes.
No Brasil e no Espírito Santo, onde convivemos com áreas verdes, praias, quintais e zonas rurais, o tema merece atenção especial. Valorizar a natureza também significa conhecer seus riscos e aprender a lidar com eles de forma equilibrada. Não se trata de medo, mas de respeito. No fundo, essas picadas nos deixam uma lição poderosa: muitas vezes, aquilo que parece pequeno demais para preocupar é justamente o que mais exige cuidado. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade -15-04-26.mp3

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