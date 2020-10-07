Sementes misteriosas podem causar graves danos ao ambientais; entenda

Pessoas em em pelo menos, 24 estados brasileiros, incluindo o Espírito Santo, registraram o recebimento de sementes "misteriosas" que chegaram junto com compras feitas pela internet - principalmente da China. Nesta terça-feira (06), o Ministério da Agricultura, após análise, confirmou que foram encontrados fungos, ácaros, bactérias e até ervas daninhas.

Nesta edição do quadro CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marco Bravo aborda o assunto e explica os danos ambientais que podem ser causados pela inserção de sementes estranhas em solo brasileiro. "Toda semente só pode entrar no Brasil se tiver autorização e for toda tratada para isso. Caso contrário, pode danificar as plantações, lavouras, e até mesmo causar doenças na população", explica o comentarista.