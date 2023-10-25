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"Semana Lixo Zero" e a importância da conscientização sobre o descarte correto

Ouça a participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 25 de Outubro de 2023 às 10:37

Publicado em 

25 out 2023 às 10:37
Aterro sanitário, coleta de lixo
Aterro sanitário, coleta de lixo Crédito: Pixabay
A Semana Lixo Zero é um convite à sociedade para a reflexão sobre o consumo e a responsabilidade pelos resíduos. Idealizada pelo Instituto Lixo Zero Brasil, a programação é gratuita e realizada simultaneamente em todo o país. A programação tem como objetivo mobilizar a população para adotar práticas de redução e descarte adequado do lixo. A ideia é mostrar que é possível realizar mudanças que possibilitem a reciclagem, compostagem dos resíduos e redução do consumo, evitando assim a sobrecarga dos aterros sanitários. Nesse clima, nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 25-10-23.mp3

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