"Semana Lixo Zero" e a importância da conscientização sobre o descarte correto

A Semana Lixo Zero é um convite à sociedade para a reflexão sobre o consumo e a responsabilidade pelos resíduos. Idealizada pelo Instituto Lixo Zero Brasil, a programação é gratuita e realizada simultaneamente em todo o país. A programação tem como objetivo mobilizar a população para adotar práticas de redução e descarte adequado do lixo. A ideia é mostrar que é possível realizar mudanças que possibilitem a reciclagem, compostagem dos resíduos e redução do consumo, evitando assim a sobrecarga dos aterros sanitários. Nesse clima, nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!