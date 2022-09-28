Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN Meio Ambiente

Sem sujeira nas ruas! Como dar a destinação correta ao lixo da propaganda eleitoral

Quem explica é o nosso comentarista Marco Bravo

Publicado em 28 de Setembro de 2022 às 10:13

Publicado em 

28 set 2022 às 10:13
Santinhos, camisetas e adesivos estão entre os gastos dos candidatos no Espírito Santo
Santinhos, camisetas e adesivos estão entre os gastos dos candidatos no Espírito Santo Crédito: Arquivo/AG
Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque a produção de material de campanha eleitoral – como panfletos, colinhas e banners – e a destinação que deve ser dada a esse tipo de material, a fim de não prejudicar o meio ambiente e a limpeza das cidades. Para se ter uma ideia do gasto com esse tipo de material, levantamento de "A Gazeta", nos últimos dias, apontou que os candidatos que disputam algum posto nas eleições 2022 já gastaram mais de R$ 4 milhões em propaganda impressa. Os dados são referentes às despesas declaradas pelos candidatos e partidos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e compilados no dia 9 de setembro.
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 28-09-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Pousada anunciada no pacote sequer trabalhava com a agência
Clientes denunciam prejuízos após compra de viagens em agência de turismo no ES
Carros elétricos
Espírito Santo lidera a nova geografia dos veículos elétricos no Brasil
João Fonseca
João Fonseca disputa vaga na semifinal de Roland Garros nesta terça-feira (02)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados