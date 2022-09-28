Sem sujeira nas ruas! Como dar a destinação correta ao lixo da propaganda eleitoral

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque a produção de material de campanha eleitoral – como panfletos, colinhas e banners – e a destinação que deve ser dada a esse tipo de material, a fim de não prejudicar o meio ambiente e a limpeza das cidades. Para se ter uma ideia do gasto com esse tipo de material, levantamento de "A Gazeta", nos últimos dias, apontou que os candidatos que disputam algum posto nas eleições 2022 já gastaram mais de R$ 4 milhões em propaganda impressa. Os dados são referentes às despesas declaradas pelos candidatos e partidos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e compilados no dia 9 de setembro.