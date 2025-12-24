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CBN Meio Ambiente

Sem desperdício: como celebrar as festas de fim de ano com mais sustentabilidade!

Ouça detalhes na participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 24 de Dezembro de 2025 às 10:32

Publicado em 

24 dez 2025 às 10:32
presente de natal
presente de natal Crédito: Freepik
Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque que as festas de fim de ano são marcadas por confraternizações, mesas fartas e muitas compras. Porém, esse período também concentra um dos maiores picos de geração de resíduos do ano. Restos de alimentos, embalagens plásticas, sacolas, papel, papelão, garrafas e descartáveis se acumulam rapidamente, pressionando a coleta pública, os aterros sanitários e o meio ambiente.
Grande parte desse impacto vem do excesso: compras acima da necessidade, porções superdimensionadas e produtos de uso único. O resultado é desperdício de comida, aumento do lixo doméstico e maior emissão de gases de efeito estufa associados à produção, transporte e decomposição desses resíduos.
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 24-12-25.mp3

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