Sem desperdício: como celebrar as festas de fim de ano com mais sustentabilidade!

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque que as festas de fim de ano são marcadas por confraternizações, mesas fartas e muitas compras. Porém, esse período também concentra um dos maiores picos de geração de resíduos do ano. Restos de alimentos, embalagens plásticas, sacolas, papel, papelão, garrafas e descartáveis se acumulam rapidamente, pressionando a coleta pública, os aterros sanitários e o meio ambiente.