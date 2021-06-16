Seca: como o desmatamento da Amazônia impacta na sua conta de luz

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", Marco Bravo traz um importante alerta: a falta de chuva em boa parte do país e o desmatamento na Amazônia têm efeitos diretos e indiretos para o meio ambiente, com o agravamento da seca, por exemplo - e também no bolso do consumidor brasileiro. Como a geração de energia no Brasil é feita na maioria por hidrelétricas, e a energia é usada para fabricar várias coisas, a alta na conta de luz afeta o preço de vários produtos que a gente consome. Marco traz detalhes dessa relação meio ambiente e consumo humano.