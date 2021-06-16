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CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade

Seca: como o desmatamento da Amazônia impacta na sua conta de luz

Como a geração de energia no Brasil é feita na maioria por hidrelétricas e a energia é usada para fabricar várias coisas, a alta na conta de luz afetará o preço de vários produtos

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 10:13

Publicado em 

16 jun 2021 às 10:13
Operação do Ibama flagra desmatamento em área equivalente a 225 Maracanãs em Reserva Legal em Tapurah (MT), na região da Bacia Amazônica
Operação do Ibama flagra desmatamento em área equivalente a 225 Maracanãs em Reserva Legal em Tapurah (MT), na região da Bacia Amazônica Crédito: Mayke Toscno/Gcom-MT
Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", Marco Bravo traz um importante alerta: a falta de chuva em boa parte do país e o desmatamento na Amazônia têm efeitos diretos e indiretos para o meio ambiente, com o agravamento da seca, por exemplo - e também no bolso do consumidor brasileiro. Como a geração de energia no Brasil é feita na maioria por hidrelétricas, e a energia é usada para fabricar várias coisas, a alta na conta de luz afeta o preço de vários produtos que a gente consome. Marco traz detalhes dessa relação meio ambiente e consumo humano.
CBN Meio Ambiente -16-06-21.mp3

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