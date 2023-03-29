Saúde e meio ambiente: casas bem arejadas e iluminadas contribuem para o bem-estar

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque que casas bem arejadas, com conforto térmico e bem iluminadas, podem auxiliar no bem-estar comum e na saúde da população. E isso envolve ventilação e iluminação das residências, como a presença de telhados ecológicos, uso de tintas que refrescam o ambiente e esterilizam o ambiente contra os fungos e bactérias, além da presença de plantas que purificam os ambientes. "Um local sem iluminação e ventilação pode acarretar diversos problemas de saúde. Além disso, a deficiência de vitamina D, absorvida a partir da luz solar, é causa de muitas doenças que afetam a saúde do idoso, por exemplo", explica. O comentarista também aponta que há tipos de plantas que ajudam a purificar o ar da casa. São elas: o lírio da paz (a planta precisa de pouca luz e pouca água para se desenvolver bem), Espada de São Jorge, Jiboia, Antúrio e outras.