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CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade

Saiba o que fazer quando encontrar um caramujo africano

Ouça as dicas do comentarista Marco Bravo

Publicado em 26 de Julho de 2023 às 12:07

Publicado em 

26 jul 2023 às 12:07
Caramujo
Caramujo Crédito: Pixabay
Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque o tema dos caramujos africanos. Nesta época do ano, em que as temperaturas estão mais amenas e há chuvas ocasionais, é possível encontrar com mais facilidade um animal já considerado uma "verdadeira praga", em alguns lugares do Brasil: o caramujo africano.
Isso acontece porque esse animal busca por locais úmidos, protegidos do sol para se locomover e colocar ovos. Por isso, também, áreas com vegetação como hortas, jardins, quintais sombreados, com acúmulo de materiais inservíveis, terrenos abandonados, com vegetação alta ou até mesmo vasos de plantas que se tem em casa, são lugares perfeitos para os caramujos viverem. Diante desse cenário, o comentarista explica, afinal, o que devemos fazer caso encontre a espécie. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 26-07-23.mp3

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