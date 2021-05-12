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CBN MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Saiba o que fazer diante de um ataque de abelhas

Ouça as orientações de Marco Bravo

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 10:13

Publicado em 

12 mai 2021 às 10:13
Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque como você deve proceder em caso de um ataque de abelhas. No último sábado (8) um casal morreu após ser atacado por abelhas e, ao fugir, pular em uma cachoeira. O caso ocorreu em Barão de Cocais, Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar (PM), Cristiane da Conceição Rosa dos Santos Teixeira, de 41 anos, e o namorado, Fabrício de Andrade Ferreira, de 33, caminhavam por uma trilha quando foram surpreendidos pelos insetos. Para se livrar deles, Cristiane pulou de uma altura de três metros, dentro da cachoeira. Fabrício, para fugir das abelhas e tentar salvá-la, fez o mesmo. Os dois morreram. Confira as explicações do comentarista!
Meio Ambiente - 12-05-21.mp3

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