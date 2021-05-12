Saiba o que fazer diante de um ataque de abelhas

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque como você deve proceder em caso de um ataque de abelhas. No último sábado (8) um casal morreu após ser atacado por abelhas e, ao fugir, pular em uma cachoeira. O caso ocorreu em Barão de Cocais, Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar (PM), Cristiane da Conceição Rosa dos Santos Teixeira, de 41 anos, e o namorado, Fabrício de Andrade Ferreira, de 33, caminhavam por uma trilha quando foram surpreendidos pelos insetos. Para se livrar deles, Cristiane pulou de uma altura de três metros, dentro da cachoeira. Fabrício, para fugir das abelhas e tentar salvá-la, fez o mesmo. Os dois morreram. Confira as explicações do comentarista!