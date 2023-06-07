Saiba como funciona o mapeamento de árvores urbanas de Vitória

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque a informação de que Vitória é uma das cidades do país que possui o chamado "inventário florístico". O inventário é a base para o planejamento do uso dos recursos florestais e através dele é possível a caracterização de uma determinada área e o conhecimento quantitativo e qualitativo das espécies que a compõe. Por meio dele também é possível se ter o mapeamento das árvores urbanas plantadas na capital.