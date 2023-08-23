Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN Meio Ambiente

Saiba como fazer uma composteira em casa

Quem explica é o comentarista Marco Bravo

Publicado em 23 de Agosto de 2023 às 11:11

Publicado em 

23 ago 2023 às 11:11
Compostagem
Compostagem Crédito: Freepik
Mãos a terra! Ter uma composteira doméstica pode ser a solução para reaproveitar o lixo orgânico gerado em casa. Nesta edição do “CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade”, o comentarista Marco Bravo fala sobre o assunto. Uma dúvida comum: composteira tem mau cheiro? A resposta é não! “Desde que você use os equipamentos e tenha uma metodologia apropriada. Todos os dias tem que cobrir os vegetais. Se você triturar, mais rápido forma um composto”, explica. Ouça a conversa completa!
Meio Ambiente e Sustentabilidade - 23-08-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados