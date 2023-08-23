Saiba como fazer uma composteira em casa

Mãos a terra! Ter uma composteira doméstica pode ser a solução para reaproveitar o lixo orgânico gerado em casa. Nesta edição do “CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade”, o comentarista Marco Bravo fala sobre o assunto. Uma dúvida comum: composteira tem mau cheiro? A resposta é não! “Desde que você use os equipamentos e tenha uma metodologia apropriada. Todos os dias tem que cobrir os vegetais. Se você triturar, mais rápido forma um composto”, explica. Ouça a conversa completa!