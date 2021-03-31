Saiba como descartar seu lixo de maneira adequada e responsável

Você descartada seu lixo de forma consciente? Pois saiba que aquilo que não serve para você pode servir para outras pessoas. Pensando nisso, nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, o comentarista Marco Bravo explica como separar o lixo orgânico e o inorgânico da maneira adequada, para que seja possível reutilizar ou reciclar. O comentarista explica: "o lixo também possui papel social, já que pode contribuir com fonte de renda, então precisamos adequar como descartamos as coisas". Ouça as orientações!