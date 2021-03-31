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CBN MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Saiba como descartar seu lixo de maneira adequada e responsável

Confira as orientações do comentarista Marco Bravo

Publicado em 31 de Março de 2021 às 10:18

Publicado em 

31 mar 2021 às 10:18
Você descartada seu lixo de forma consciente? Pois saiba que aquilo que não serve para você pode servir para outras pessoas. Pensando nisso, nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, o comentarista Marco Bravo explica como separar o lixo orgânico e o inorgânico da maneira adequada, para que seja possível reutilizar ou reciclar. O comentarista explica: "o lixo também possui papel social, já que pode contribuir com fonte de renda, então precisamos adequar como descartamos as coisas". Ouça as orientações!
CBN Meio Ambiente 31-03-21.mp3
 

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