Saiba como deixar o seu condomínio mais verde e sustentável

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", Marco Bravo traz dicas e orientações para quem deseja ter um condomínio mais "verde" e voltado às práticas sustentáveis. Com a verticalização das cidades, as áreas verdes vêm diminuindo e os jardins das casas estão dando lugar a pequenos vasos de planta nas janelas dos apartamentos. Mas, apesar do espaço limitado, uma série de ações sustentáveis podem ser incorporadas ao nosso cotidiano. "Além da questão ambiental, isso também impacta no bem-estar, conforto e tranquilidade dos moradores", explica o comentarista.