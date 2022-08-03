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Saiba como deixar o seu condomínio mais verde e sustentável

Ouça as dicas do comentarista Marco Bravo

Publicado em 03 de Agosto de 2022 às 10:42

Publicado em 

03 ago 2022 às 10:42
Economia verde, bioeconomia, investimento, moeda
Economia verde, bioeconomia, investimento Crédito: Pixabay
Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", Marco Bravo traz dicas e orientações para quem deseja ter um condomínio mais "verde" e voltado às práticas sustentáveis. Com a verticalização das cidades, as áreas verdes vêm diminuindo e os jardins das casas estão dando lugar a pequenos vasos de planta nas janelas dos apartamentos. Mas, apesar do espaço limitado, uma série de ações sustentáveis podem ser incorporadas ao nosso cotidiano. "Além da questão ambiental, isso também impacta no bem-estar, conforto e tranquilidade dos moradores", explica o comentarista. 
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 03-08-22

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