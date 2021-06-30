Sacola plástica: STF decidirá sobre obrigatoriedade da troca por biodegradável

O assunto é a sacola plástica Crédito: Pexels

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o destaque é a informação de que o Supremo Tribunal Federal (STF) agendou para o segundo semestre deste ano o julgamento sobre a constitucionalidade da lei que exige a substituição de sacos e sacolas plásticas por material biodegradável. A norma é do município de Marília, em São Paulo, mas o processo tem repercussão geral - ou seja, o resultado será aplicado a ações aguardando julgamento em todo o país sobre o assunto. No Espírito Santo, a lei Nº 11.100, de janeiro do último ano, trouxe com destaque que "os supermercados, hipermercados, atacadistas, padarias, farmácias e estabelecimentos congêneres localizados no Estado do Espírito Santo ficam proibidos de distribuírem (gratuitamente ou cobrando) sacolas e/ou sacos plásticos descartáveis compostos por polietilenos e/ou similares, devendo substituí-los por sacolas e/ou sacos plásticos reutilizáveis/retornáveis/recicláveis ou confeccionados com material bioplástico".

O texto ainda destaca que "o contido neste artigo não se aplica às embalagens originais de mercadorias, às embalagens de produtos alimentícios vendidos a granel, às embalagens de produtos alimentícios que vertam água ou ao filme plástico utilizado para embalar produtos vendidos a granel, aplicando-se apenas às sacolas e sacos plásticos fornecidos pelo próprio estabelecimento para acondicionamento de produtos adquiridos pelos clientes". Mas, do ponto de vista ambiental, por que, as sacolas plásticas fazem tão mal ao meio ambiente? Marco Bravo explica. "A sacola plástica, além de causar danos por demorar anos e anos pra se decompor, dependendo da origem e espessura da sacola, claro, elas entopem redes pluviais, vão pros oceanos - causando 'zonas mortas' -, matam corais e acabam com a vida marinha, principalmente em mares mais rasos, que têm mais biodiversidade, inclusive", explica. Confira a análise completa!

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Fiscalização

O diretor-presidente do Procon-ES, Rogério Athayde, explicou que tem sido feita a coleta de sacolas durante ações fiscalizatórias realizadas nos estabelecimentos comerciais e que, até a presente data, não foram constatados indícios de irregularidades no que tange a Lei Estadual nº 9.896/2012 - alterada pela Lei 11.101/2020 - que obriga os estabelecimentos comerciais a fornecer aos consumidores sacolas e/ou sacos plásticos reutilizáveis/retornáveis/recicláveis ou confeccionados com material bioplástico para embalagem e transporte dos produtos em substituição às sacolas plásticas convencionais compostas por polietilenos e/ou similares.

Quanto a cobrança pelas sacolas plásticas reutilizáveis/retornáveis/recicláveis ou de bioplástico, o diretor-presidente ressaltou que, recentemente, um supermercado de Vitória foi autuado, após ação fiscalizatória que apurou denúncia de que o estabelecimento estaria cobrando pela sacola.

“É proibida a cobrança das sacolas recicláveis ou de bioplástico. Entretanto, sacolas do tipo ecológicas ou ecobag, poderão ser comercializadas. Se a venda estiver sendo imposta ao consumidor deverá ser registrada uma denúncia no Procon-ES para a realização de uma ação fiscalizatória, disse Athayde”.