Riscos em casa: conheça espécies de plantas tóxicas e venenosas

Comigo-ninguém-pode Crédito: divulgação

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque um importante alerta. Espécies de plantas que são consideradas tóxicas, logo, que colocam em risco a vida dos pets e das crianças.

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A lista de plantas que fazem mal para pets é muito extensa, por isso, destacamos as espécies mais comuns de se ter em casa. Então, antes de adquirir uma muda de qualquer espécie, confirme se ela é segura ou não para os animais de estimação.

1. Espada de São Jorge

A espada de São Jorge é uma planta muito elegante e resistente, que se adapta a diferentes condições, por isso, costuma ser bastante utilizada na decoração de ambientes. Mas ela não é uma boa alternativa para quem tem pets em casa.

Isso porque, apesar de a espada de São Jorge ter um grau de toxicidade baixo, ainda assim, quando ingerida, provoca dificuldade para se movimentar ou respirar, salivação excessiva e irritação na pele.

2. Comigo Ninguém Pode

Assim como acontece com a espada de São Jorge, a Comigo Ninguém Pode é uma indicação de planta fácil de cultivar e ideal para decorar diversos ambientes. Porém, mesmo os seres humanos precisam ter cuidado ao manuseá-la por causa do seu alto grau de toxicidade.

Essa espécie provoca diversas reações que, inclusive, colocam a vida do pet em risco. O perigo está na secreção produzida pela planta (seiva), que é exposta quando suas folhas ou caule sofrem algum tipo de ferimento. Entre os efeitos que ela causa, estão: inchaço na língua, lábios e palato (céu da boca); irritação das mucosas; náuseas e vômitos; cólicas abdominais; inchaço nos olhos; lacrimejamento; fotofobia.

3. Lírio

O lírio tem um perfume muito agradável, e justamente por isso é comumente utilizado para decoração de casas e jardins. Também não é à toa que fragrâncias com notas de lírio na pirâmide olfativa fazem sucesso. Porém, não é uma das melhores plantas para pets porque também apresenta toxicidade.

O perfume que tanto atrai a atenção dos seres humanos é um chamariz para os animais, que podem ingerir as suas partes e, com isso, sofrer reações graves, como: problemas respiratórios; dificuldade para engolir; alucinações; avermelhamento da pele; falência renal.

4. Violeta

A violeta é uma planta muito fácil de cultivar, tem um pequeno porte e pode ser mantida na janela da cozinha, por exemplo. Mas quem tem um animalzinho em casa precisa ter cuidado com toda essa delicadeza, que esconde diversos perigos para cães e gatos.

Essa espécie que aparenta ser tão inofensiva, na verdade, também é tóxica. Quando ingerida pelo animal, provoca reações como: vômitos; diarreia; gastrite intensa; nervosismo; dificuldade para respirar; má circulação.

5. Samambaia

Quem diria que essa planta tão popular e amplamente utilizada para decorar garagens e varandas poderia ser uma ameaça para os pets? Precisamos ter atenção com ela porque seus compostos tóxicos afetam o sangue, prejudicando a produção de glóbulos vermelhos.

Tanto as suas folhas verdes e frescas quanto aquelas que já estão secas apresentam esse grau de toxicidade, podendo, inclusive, causar a morte do animal. Isso porque, ao afetar o sangue da forma como explicamos, a samambaia provoca hemorragias na pele, sangue nas fezes e na urina, por isso, o pet sangra muito rápido.