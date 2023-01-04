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CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade

Risco de queimaduras por águas-vivas aumenta no verão; entenda

Ouça a conversa completa com o comentarista Marco Bravo

Publicado em 04 de Janeiro de 2023 às 12:08

Publicado em 

04 jan 2023 às 12:08
Água-viva
Água-viva Crédito: Pixabay
Atenção ao mar! Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque o risco de queimaduras por águas-vivas ou caravelas, em especial, durante o período do verão e altas temperaturas. Nas férias de verão as praias brasileiras apresentam um aumento significativo no número de turistas. Para quem aproveita o calor e se banha no mar, é importante se atentar às águas-vivas. Elas se movimentam nas águas promovendo contrações do corpo ou levadas pelas correntes marítimas. Quando se sentem ameaçadas, soltam um tipo de ferrão microscópio dotado de filamentos que injetam uma substância venenosa na pele do suposto agressor, produzindo uma dor intensa semelhante à da queimadura. Ouça a conversa completa!
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 04-01-23.mp3

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