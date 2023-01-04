Risco de queimaduras por águas-vivas aumenta no verão; entenda

Atenção ao mar! Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque o risco de queimaduras por águas-vivas ou caravelas, em especial, durante o período do verão e altas temperaturas. Nas férias de verão as praias brasileiras apresentam um aumento significativo no número de turistas. Para quem aproveita o calor e se banha no mar, é importante se atentar às águas-vivas. Elas se movimentam nas águas promovendo contrações do corpo ou levadas pelas correntes marítimas. Quando se sentem ameaçadas, soltam um tipo de ferrão microscópio dotado de filamentos que injetam uma substância venenosa na pele do suposto agressor, produzindo uma dor intensa semelhante à da queimadura. Ouça a conversa completa!