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CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade

Risco de extinção: o Peixe-Boi-Marinho, "gigante pacífico"

Acompanhe com o comentarista Marco Bravo

Publicado em 27 de Agosto de 2025 às 10:57

Publicado em 

27 ago 2025 às 10:57
Peixe-Boi-Marinho, o gigante pacífico
Peixe-Boi-Marinho, o gigante pacífico Crédito: Pixabay
Habitante do litoral norte do Brasil, o Peixe-Boi-Marinho é uma das espécies mais ameaçadas de mamíferos aquáticos do país. Sofre com redes de pesca, colisões com embarcações e perda de vegetação aquática. Programas de reintrodução e proteção têm mostrado resultados, mas o risco ainda é alto. É sobre esse assunto que o comentarista Marco Bravo trata nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 27-08-25.mp3
Leituras recomendadas:
  • Sobre o peixe-boi e mamíferos aquáticos
    “Peixe-boi marinho: biologia, ecologia e conservação” – Editora UFPA.
    “Ecologia e Conservação de Mamíferos Aquáticos no Brasil” – Editora UFSC.
  • Sobre conservação marinha e biodiversidade
    “Mamíferos Aquáticos: Guia de Identificação” – IBAMA/ICMBio.
    “Oceanos: A Última Fronteira” – Sylvia Earle.
  • Sobre ecologia e sustentabilidade
    “Conservação da Natureza” – José Luiz de Andrade Franco e José Augusto Drummond.
    “Primavera Silenciosa” – Rachel Carson (clássico ambiental).

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