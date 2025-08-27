Risco de extinção: o Peixe-Boi-Marinho, "gigante pacífico"

Habitante do litoral norte do Brasil, o Peixe-Boi-Marinho é uma das espécies mais ameaçadas de mamíferos aquáticos do país. Sofre com redes de pesca, colisões com embarcações e perda de vegetação aquática. Programas de reintrodução e proteção têm mostrado resultados, mas o risco ainda é alto. É sobre esse assunto que o comentarista Marco Bravo trata nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 27-08-25.mp3
Leituras recomendadas:
- Sobre o peixe-boi e mamíferos aquáticos
“Peixe-boi marinho: biologia, ecologia e conservação” – Editora UFPA.
“Ecologia e Conservação de Mamíferos Aquáticos no Brasil” – Editora UFSC.
- Sobre conservação marinha e biodiversidade
“Mamíferos Aquáticos: Guia de Identificação” – IBAMA/ICMBio.
“Oceanos: A Última Fronteira” – Sylvia Earle.
- Sobre ecologia e sustentabilidade
“Conservação da Natureza” – José Luiz de Andrade Franco e José Augusto Drummond.
“Primavera Silenciosa” – Rachel Carson (clássico ambiental).