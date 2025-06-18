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Resíduos sólidos: como você descarta o seu lixo?

Ouça a participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 18 de Junho de 2025 às 11:16

Publicado em 

18 jun 2025 às 11:16
Resíduos sólidos
Resíduos sólidos Crédito: Divulgação
Na série especial "Entendendo a poluição", o comentarista Marco Bravo traz como destaque a poluição causada pelos resíduos sólidos. Eles incluem lixo doméstico, industrial, hospitalar e eletrônico. Você já parou para pensar para onde vai o lixo depois que sai da sua casa? A resposta para essa pergunta revela um dos maiores desafios da nossa sociedade moderna: a gestão dos resíduos sólidos. O que são resíduos sólidos? Resíduos sólidos são todos os materiais descartados após o uso, que têm forma física sólida ou semissólida. Eles se classificam em vários tipos:
• Domésticos, como restos de comida, embalagens e papel;
• Industriais, provenientes de processos produtivos;
• Hospitalares, com riscos biológicos;
• Eletrônicos, como celulares, computadores e baterias.
Cada um exige tratamento específico para evitar riscos à saúde humana e ao meio ambiente.
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 18-06-25.mp3

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