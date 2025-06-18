Resíduos sólidos: como você descarta o seu lixo?

Na série especial "Entendendo a poluição", o comentarista Marco Bravo traz como destaque a poluição causada pelos resíduos sólidos. Eles incluem lixo doméstico, industrial, hospitalar e eletrônico. Você já parou para pensar para onde vai o lixo depois que sai da sua casa? A resposta para essa pergunta revela um dos maiores desafios da nossa sociedade moderna: a gestão dos resíduos sólidos. O que são resíduos sólidos? Resíduos sólidos são todos os materiais descartados após o uso, que têm forma física sólida ou semissólida. Eles se classificam em vários tipos: