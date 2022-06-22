Resíduos sólidos: aprenda como separar e descartar corretamente

Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marco Bravo fala sobre a separação e o descarte ecológico de resíduos sólidos. O comentarista, de antemão, já sinaliza que hoje não se fala mais em "lixo", mas sim em resíduos sólidos. Há dois tipos de resíduos sólidos: o orgânico e o seco. "Esses resíduos devem ser separados na origem. O resíduo seco, por exemplo, deve passar por uma pequena higienização, separado e depositado de preferência num ecoposto", explica. Marco afirma ainda que, além de diminuir a quantidade de material gerado no ambiente, o descarte correto dos resíduos contribui para a ação social, sendo uma fonte de renda para famílias que dependem desse tipo de serviço. Ouça!