Reciclagem: como transformar resíduos em oportunidades?

Com a coleta, a Ong Pra Mia já vendeu aproximadamanete 10 toneladas de tampinhas de plástico e lacres de alumínio e conseguiu castrar com o valor das vendas 45 animaizinhos, entre cães e gatos Crédito: Pexels

O impacto positivo que uma simples ação, como reciclar uma tampinha de garrafa, pode ter para a natureza. Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque a análise que, mais do que nunca, o lixo que descartamos está ganhando novos significados e funções. Na Grande Vitória, as prefeituras têm demonstrado que reciclar não é apenas uma obrigação ambiental, mas também uma oportunidade para gerar renda, preservar recursos naturais e promover o bem-estar social. Em Vila Velha, por exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente anunciou, nessa semana, sobre um termo de cooperação técnica com o Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado do Espírito Santo (SindiplastES) para fortalecer a parceria com o programa “Tampinha do Bem”. A iniciativa promove a coleta de tampinhas plásticas, cuja reciclagem gera recursos destinados a projetos de bem-estar animal em Vila Velha.

Segundo informações da administração municipal, "a Secretaria de Meio Ambiente será responsável por promover campanhas de conscientização e organizar a arrecadação de tampinhas plásticas, que serão transformadas em recursos para o 'Banco de Ração e Utensílios para Animais', beneficiando ONGs, protetores independentes e famílias em situação de vulnerabilidade social", informa. O comentarista explica. "No coração da reciclagem estão os 3 R’s: Reduzir, Reutilizar e Reciclar. Eles orientam nossas ações para consumir de forma consciente, reutilizar materiais sempre que possível e reciclar aquilo que não pode ser reaproveitado diretamente. Adotar esses princípios em nosso dia a dia é essencial para minimizar os impactos ambientais", explica. Ouça a conversa completa!

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Outras iniciativas!

VIANA

"Em Viana, a coleta seletiva é realizada por meio da Associação de Catadores de Viana (Ascamavi), sob agendamento por meio do telefone (27) 99862-8893"

CARIACICA

"A Prefeitura de Cariacica, por meio da Secretaria Municipal de Serviços (Semserv), informa que possui mais de 40 unidades de coleta seletiva de Cariacica, também chamadas de ecopostos, próprios para o recebimento de materiais que são destinados para reciclagem. Os pontos de coleta estão localizados em vias principais, próximos ao comércio, em escolas, UBS, Praça e outros prédios municipais. Além disso, há pontos de coleta seletiva em dez condomínios.

Todo o material recolhido nos ecopostos é repassado diariamente para duas associações de catadores de materiais recicláveis do município: Acamarp, em Nova Rosa da Penha, e Flexvida, no bairro Porto Novo.

Com o objetivo de aumentar ainda mais a coleta de material reciclável no município, a Prefeitura firmou contrato remunerado de prestação de serviço com duas associações de catadores de materiais recicláveis do município: Acamarp, em Nova Rosa da Penha, e Flexvida, no bairro Porto Novo. Com isso, 21 famílias recebem mensalmente do município, em média, um salário mínimo para investirem no trabalho nas associações, desde que façam o trabalho de triagem estipulado no contrato. A remuneração varia de acordo com a produção.