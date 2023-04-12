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Queimadas aumentam chances de nascimento de bebês prematuros, aponta estudo

Ouça a participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 12 de Abril de 2023 às 10:26

Publicado em 

12 abr 2023 às 10:26
Queimada
Queimada Crédito: Pixabay
Prematuridade, baixo peso ao nascer e malformações. Ao menos uma das causas desses problemas no Brasil é completamente alheia ao controle das gestantes e sua temporada está se aproximando: as queimadas. Três estudos da Escola de Políticas Públicas e Governo da Fundação Getúlio Vargas (FGV EPPG) demonstram essa relação. Um deles aponta que, na Região Sudeste, a exposição à fumaça dos incêndios nas matas durante o primeiro trimestre da gravidez está relacionada a um aumento de 31% na probabilidade de o bebê nascer prematuro. Este é o tema em destaque nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", com o comentarista Marco Bravo. 
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 12-04-23.mp3

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