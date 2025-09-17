Quanto tempo o lixo que produzimos permanece no planeta?

Você já parou para pensar quanto tempo o lixo que geramos permanece no planeta? Uma garrafa de vidro, por exemplo, pode durar mais de 4 mil anos na natureza. Já uma embalagem plástica pode levar até 600 anos para se decompor, enquanto medicamentos descartados incorretamente contaminam solos e rios por décadas, alterando ecossistemas inteiros. Mais do que impressionantes, os dados nos convidam à reflexão sobre os impactos do consumo e do descarte de resíduos no meio ambiente. Nesta edição de CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, o comentarista Marco Bravo trata dos princípios dos três Rs: Reduzir, Reutilizar e Reciclar. Ouça a conversa completa!