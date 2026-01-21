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CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade

Qual a diferença entre os mosquitos? Especialista explica!

Acompanhe com o comentarista Marco Bravo

Publicado em 21 de Janeiro de 2026 às 11:27

Publicado em 

21 jan 2026 às 11:27
Data: 08/12/2015 - ES - Vitória - Larva do mosquito aedes aegypti analisada no Centro de Vigilância Ambiental da Prefeitura de Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - Jornal A Gazeta
Larvas do mosquito aedes aegypti Crédito: Vitor Jubini
Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com o comentarista Marco Bravo, o assunto em destaque são os mosquitos. Os nomes das espécies são variados: muriçoca, maruim, pernilongo, borrachudo, mutuca, mosquito-pólvora, nitinga... O comentarista explica! "Hoje vamos abordar um tema que parece simples, mas é central para a saúde pública, o meio ambiente e as mudanças climáticas: os insetos que picam, incomodam e, em muitos casos, transmitem doenças e porque eles estão cada vez mais próximos de nós. No Brasil, muitos desses insetos recebem nomes diferentes, mas não são a mesma coisa", explica. Ouça a conversa completa!
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 21-01-26.mp3

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