Qual a diferença entre os mosquitos? Especialista explica!

Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com o comentarista Marco Bravo, o assunto em destaque são os mosquitos. Os nomes das espécies são variados: muriçoca, maruim, pernilongo, borrachudo, mutuca, mosquito-pólvora, nitinga... O comentarista explica! "Hoje vamos abordar um tema que parece simples, mas é central para a saúde pública, o meio ambiente e as mudanças climáticas: os insetos que picam, incomodam e, em muitos casos, transmitem doenças e porque eles estão cada vez mais próximos de nós. No Brasil, muitos desses insetos recebem nomes diferentes, mas não são a mesma coisa", explica. Ouça a conversa completa!