Quais são e como funcionam os modelos de tratamento de esgoto na Grande Vitória?

O Espírito Santo tem 3,9 milhões de habitantes, segundo prévia do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. As quatro cidades mais populosas estão na Grande Vitória. Com o crescimento da industrialização e aumento da população, o tratamento de esgoto da Região Metropolitana continua sendo um ponto de preocupação. O funcionamento, o cuidado com o meio ambiente e o destino final dos resíduos são observados por quem preza pela conservação da natureza. Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, o comentarista Marco Bravo aborda sobre os modelos de tratamento de esgoto na Grande Vitória.