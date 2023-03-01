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CBN Meio Ambiente

Quais são e como funcionam os modelos de tratamento de esgoto na Grande Vitória?

Ouça a participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 01 de Março de 2023 às 10:23

Publicado em 

01 mar 2023 às 10:23
Na Ilha do Boi, esgoto direto no mar
Esgoto na Ilha do Boi Crédito: Carlos Alberto Silva
O Espírito Santo tem 3,9 milhões de habitantes, segundo prévia do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. As quatro cidades mais populosas estão na Grande Vitória. Com o crescimento da industrialização e aumento da população, o tratamento de esgoto da Região Metropolitana continua sendo um ponto de preocupação. O funcionamento, o cuidado com o meio ambiente e o destino final dos resíduos são observados por quem preza pela conservação da natureza. Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, o comentarista Marco Bravo aborda sobre os modelos de tratamento de esgoto na Grande Vitória. 
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 01-03-23.mp3

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