Quais são as principais causas dos incêndios no ES? Especialista explica!

O Espírito Santo tem registrado, nas últimas semanas, diversos casos de incêndios em vegetação. Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo destaca que no mês de junho do ano passado foram registrados 129 casos incêndios no Estado. Já, neste ano, foram 232 casos que foram detectados pelas imagens de satélites em relatórios do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf). "De um lado temos que o planeta está mais seco, e de outro, vive um cenário de chuvas intensas em períodos curtos", explica. Ouça a conversa completa!