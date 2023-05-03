Quais animais podem ser domesticados no Brasil?

Polícia Federal faz operação contra o tráfico de animais no ES Crédito: PF/Divulgação

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) estabelece quais animais podem ser domesticados sem precisar da autorização do órgão. A lista tem 50 espécies, de cachorros a ratazanas, mas não conta com a capivara. Essa é espécie de "Filó", criada pelo influencer Agenor, que chegou a perder a guarda de sua capivara e ser multado em R$ 17 mil em ação do Ibama. Ele é acusado pelo órgão de diversos crimes ambientais, entre eles o de praticar abuso com a capivara e a manter em cativeiro para obter vantagem financeira. Agenor nega as acusações e recuperou a guarda provisória após decisão judicial.

Especialistas apontam que para evitar problemas desse tipo, é necessário seguir a lista oficial e fornecer a documentação aos órgãos reguladores do seu estado (no caso de um animal exótico, por exemplo) para garantir o bem-estar e segurança sanitária. Em alguns casos, pode-se obter autorização do Ibama para criação controlada de subespécies ou espécies silvestre próximas às da lista, como araras e jiboias. As espécies que estão na lista não precisam de autorização direta do órgão. Este é o tema em destaque nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", com o comentarista Marco Bravo.

Your browser does not support the audio element. CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 03-05-23.mp3

Quais animais podem ser domesticados

Abelhas

Alpaca

Avestruz

Bicho-da-seda

Búfalo

Cabra

Cachorro

Calopsita

Camelo

Camundongo

Canário-do-reino ou canário-belga

Cavalo

Chinchila

Cisne-negro

Cobaia ou porquinho-da-India

Codorna-chinesa

Coelho

Diamante-de-gould

Diamante-mandarim

Dromedário

Escargot

Faisão-de-coleira

Gado bovino

Gado zebuino

Galinha

Galinha-d'angola

Ganso O Ibama estabelece algumas exceções, dependendo da raça

Ganso-canadense Exceto a espécie "B. canadensis leucopareira"

Ganso-do-nilo

Gato

Hamster É proibida a importação

Jumento

Lhama

Manon

Marreco Existem exceções estabelecidas pelo IBAMA

Minhoca

Ovelha

Pato-carolina

Pato-mandarim

Pavão

Perdiz-chucar

Periquito-australiano

Peru

Phaeton

Pomba-diamante

Pombo-doméstico

Porco Exceto o javali-europeu

Ratazana

Rato

Tadorna