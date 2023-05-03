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Quais animais podem ser domesticados no Brasil?

A lista do Ibama conta com inúmeras espécies, de cachorros a ratazanas, mas não conta com a capivara que ganhou o noticiário nos últimos dias

Publicado em 03 de Maio de 2023 às 10:48

Publicado em 

03 mai 2023 às 10:48
Polícia Federal faz operação contra o tráfico de animais no ES
Polícia Federal faz operação contra o tráfico de animais no ES Crédito: PF/Divulgação
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) estabelece quais animais podem ser domesticados sem precisar da autorização do órgão. A lista tem 50 espécies, de cachorros a ratazanas, mas não conta com a capivara. Essa é espécie de "Filó", criada pelo influencer Agenor, que chegou a perder a guarda de sua capivara e ser multado em R$ 17 mil em ação do Ibama. Ele é acusado pelo órgão de diversos crimes ambientais, entre eles o de praticar abuso com a capivara e a manter em cativeiro para obter vantagem financeira. Agenor nega as acusações e recuperou a guarda provisória após decisão judicial.
Especialistas apontam que para evitar problemas desse tipo, é necessário seguir a lista oficial e fornecer a documentação aos órgãos reguladores do seu estado (no caso de um animal exótico, por exemplo) para garantir o bem-estar e segurança sanitária. Em alguns casos, pode-se obter autorização do Ibama para criação controlada de subespécies ou espécies silvestre próximas às da lista, como araras e jiboias. As espécies que estão na lista não precisam de autorização direta do órgão. Este é o tema em destaque nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", com o comentarista Marco Bravo. 
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 03-05-23.mp3
Quais animais podem ser domesticados
Abelhas
Alpaca
Avestruz
Bicho-da-seda
Búfalo
Cabra
Cachorro
Calopsita
Camelo
Camundongo
Canário-do-reino ou canário-belga
Cavalo
Chinchila
Cisne-negro
Cobaia ou porquinho-da-India
Codorna-chinesa
Coelho
Diamante-de-gould
Diamante-mandarim
Dromedário
Escargot
Faisão-de-coleira
Gado bovino
Gado zebuino
Galinha
Galinha-d'angola
Ganso O Ibama estabelece algumas exceções, dependendo da raça
Ganso-canadense Exceto a espécie "B. canadensis leucopareira"
Ganso-do-nilo
Gato
Hamster É proibida a importação
Jumento
Lhama
Manon
Marreco Existem exceções estabelecidas pelo IBAMA
Minhoca
Ovelha
Pato-carolina
Pato-mandarim
Pavão
Perdiz-chucar
Periquito-australiano
Peru
Phaeton
Pomba-diamante
Pombo-doméstico
Porco Exceto o javali-europeu
Ratazana
Rato
Tadorna
[fonte: Ibama]

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