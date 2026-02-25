Praia da Curva da Jurema volta a sofrer com erosão

Nesta edição do CBN Meio Ambiente, o comentarista Marco Bravo analisa o preocupante recuo da faixa de areia na Curva da Jurema, em Vitória. Mesmo após a engorda realizada há cinco anos, que ampliou a praia em 40 metros, mais da metade desse ganho já foi "engolida" pelo mar, restando apenas 15 metros em alguns trechos.