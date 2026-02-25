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Praia da Curva da Jurema volta a sofrer com erosão

Mesmo após a engorda que ampliou a praia em 40 metros, mais da metade desse ganho já foi "engolida" pelo mar

Publicado em 25 de Fevereiro de 2026 às 10:08

Publicado em 

25 fev 2026 às 10:08
Quiosques da Curva da Jurema
Quiosques da Curva da Jurema Crédito: Fernando Madeira
Nesta edição do CBN Meio Ambiente, o comentarista Marco Bravo analisa o preocupante recuo da faixa de areia na Curva da Jurema, em Vitória. Mesmo após a engorda realizada há cinco anos, que ampliou a praia em 40 metros, mais da metade desse ganho já foi "engolida" pelo mar, restando apenas 15 metros em alguns trechos.
Marco Bravo discute a complexidade da dinâmica costeira e como a elevação do nível do mar, somada a eventos climáticos extremos, desafia a eficácia dos aterros hidráulicos. O alerta é claro: intervenções isoladas não bastam; é preciso um plano contínuo de monitoramento e manutenção para preservar esse patrimônio ambiental e turístico da capital. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 25-02-26.mp3

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