Por um ar mais limpo: a urgência de enfrentar a poluição atmosférica

Na série especial do mês de junho, o assunto em destaque no "CBN Meio Ambiente e Suntentabilidade" é poluição atmosférica. Respirar é um ato automático. Mas, em muitas cidades do mundo e também aqui no Brasil , esse gesto simples tem se tornado um risco. A poluição atmosférica, invisível aos olhos na maioria das vezes, é hoje uma das maiores ameaças à saúde pública global. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 7 milhões de pessoas morrem todos os anos por doenças relacionadas à má qualidade do ar. No Brasil, estima-se que mais de 50 mil mortes prematuras por ano estejam ligadas à poluição do ar. E na Grande Vitória, a situação é igualmente alarmante.