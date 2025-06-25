Por um ar mais limpo: a urgência de enfrentar a poluição atmosférica

Na série especial do mês de junho, o assunto em destaque no "CBN Meio Ambiente e Suntentabilidade" é poluição atmosférica. Respirar é um ato automático. Mas, em muitas cidades do mundo e também aqui no Brasil , esse gesto simples tem se tornado um risco. A poluição atmosférica, invisível aos olhos na maioria das vezes, é hoje uma das maiores ameaças à saúde pública global. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 7 milhões de pessoas morrem todos os anos por doenças relacionadas à má qualidade do ar. No Brasil, estima-se que mais de 50 mil mortes prematuras por ano estejam ligadas à poluição do ar. E na Grande Vitória, a situação é igualmente alarmante.
A Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) tem desafios históricos, como a emissão de particulados finos por atividades portuárias e mineradoras, o tráfego intenso de veículos movidos a diesel e o crescimento urbano desordenado, com baixa cobertura vegetal. Estudos do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) mostram que bairros como Paul e Jardim Camburi frequentemente apresentam níveis de poluição acima dos limites recomendados.
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 25-06-25.mp3