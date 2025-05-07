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Por que plantar árvores nas cidades é urgente?

Ouça a participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 07 de Maio de 2025 às 10:27

Publicado em 

07 mai 2025 às 10:27
Marco Bravo explica a diferença entre árvores nativas e exóticas
 árvores  Crédito: Pixabay
Neste mês de maio, o comentarista Marco Bravo no "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade" traz como destaque o tema da arborização e restauração florestal. Você já sentiu aquele calor insuportável no meio do centro urbano? A falta de árvores piora tudo: aumenta a temperatura, compromete a saúde e afeta até o humor. Árvores urbanas reduzem o calor, melhoram a qualidade do ar, protegem contra enchentes e ainda embelezam a cidade. Cuidar da arborização é investir em saúde pública, qualidade de vida e no futuro do nosso planeta. Nesse primeiro episódio, então, ele explica por que plantar árvores nas cidades é algo urgente. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 07-05-25.mp3

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