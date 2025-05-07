Por que plantar árvores nas cidades é urgente?

Neste mês de maio, o comentarista Marco Bravo no "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade" traz como destaque o tema da arborização e restauração florestal. Você já sentiu aquele calor insuportável no meio do centro urbano? A falta de árvores piora tudo: aumenta a temperatura, compromete a saúde e afeta até o humor. Árvores urbanas reduzem o calor, melhoram a qualidade do ar, protegem contra enchentes e ainda embelezam a cidade. Cuidar da arborização é investir em saúde pública, qualidade de vida e no futuro do nosso planeta. Nesse primeiro episódio, então, ele explica por que plantar árvores nas cidades é algo urgente. Ouça a conversa completa!