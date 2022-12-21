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Por que os pombos podem trazer riscos à saúde humana?

Ouça as explicações do comentarista Marco Bravo

Publicado em 21 de Dezembro de 2022 às 10:19

Publicado em 

21 dez 2022 às 10:19
Pombos
Pombos Crédito: Pixabay
Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque o tema infestação de pombos nas cidades e um alerta para o controle da população para evitar danos maiores ao ser humano. Especialistas explicam, por exemplo, que os pombos se reproduzem muito rápido. Além disso, eles não têm predadores. Uma das doenças transmitidas pelos pombos é a criptococose, conhecida como “doença do pombo”. A infecção é causada por fungos que se proliferam nas fezes das aves. Inalados, eles se instalam nos pulmões e de lá migram para o sistema nervoso central. A doença pode dar meningite. 
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 21-12-22.mp3

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