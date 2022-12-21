Por que os pombos podem trazer riscos à saúde humana?

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque o tema infestação de pombos nas cidades e um alerta para o controle da população para evitar danos maiores ao ser humano. Especialistas explicam, por exemplo, que os pombos se reproduzem muito rápido. Além disso, eles não têm predadores. Uma das doenças transmitidas pelos pombos é a criptococose, conhecida como “doença do pombo”. A infecção é causada por fungos que se proliferam nas fezes das aves. Inalados, eles se instalam nos pulmões e de lá migram para o sistema nervoso central. A doença pode dar meningite.