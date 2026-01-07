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CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade

Por que muitas águas-vivas estão sendo vistas nas praias do ES? Biólogo explica!

Acompanhe com o comentarista Marco Bravo

Publicado em 07 de Janeiro de 2026 às 11:51

Publicado em 

07 jan 2026 às 11:51
Águas-vivas vistas em praias da Grande Vitória neste verão
Águas-vivas vistas em praias da Grande Vitória no verão 2025/2026 Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Banhistas têm relatado a presença de grande quantidade de águas-vivas em praias do Espírito Santo durante o período de férias e de temperaturas mais altas. É sobre esse assunto que o comentarista Marco Bravo fala nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade. Ele explica que o aparecimento cada vez mais frequente de grandes quantidades de água-viva nas praias do Espírito Santo não é um fenômeno isolado nem aleatório. "Trata-se de um processo diretamente relacionado às mudanças climáticas, especialmente ao aquecimento das águas costeiras, que altera o ciclo de vida desses organismos e favorece explosões populacionais", explica. Ouça a conversa completa!
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 07-01-25.mp3

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