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CBN Meio Ambiente

Por que há pessoas que atraem mais mosquitos do que outras?

Quem explica é o comentarista Marco Bravo

Publicado em 15 de Março de 2023 às 11:10

Publicado em 

15 mar 2023 às 11:10
Mosquito da dengue
Mosquito da dengue Crédito: Pixabay
Existem pessoas que são sempre as primeiras atacadas pelos mosquitos. É coisa de pele: um estudo do Laboratório de Neurogenética e Comportamento da Rockefeller University, nos Estados Unidos, descobriu o que atrai o Aedes aegypti, vetor de doenças: atrair insetos é, então, uma característica física, possivelmente genética, que vai acompanhar a pessoa durante toda a vida. Os estudos, feitos ao longo de meses, mostraram que voluntários preferidos ou preteridos continuaram assim, não importa que roupa usassem, o que comessem ou bebessem. Tema para o comentarista Marco Bravo nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade". 
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 15-03-23.mp3

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