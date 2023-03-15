Por que há pessoas que atraem mais mosquitos do que outras?

Existem pessoas que são sempre as primeiras atacadas pelos mosquitos. É coisa de pele: um estudo do Laboratório de Neurogenética e Comportamento da Rockefeller University, nos Estados Unidos, descobriu o que atrai o Aedes aegypti, vetor de doenças: atrair insetos é, então, uma característica física, possivelmente genética, que vai acompanhar a pessoa durante toda a vida. Os estudos, feitos ao longo de meses, mostraram que voluntários preferidos ou preteridos continuaram assim, não importa que roupa usassem, o que comessem ou bebessem. Tema para o comentarista Marco Bravo nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade".