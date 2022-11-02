Por que é tão difícil erradicar os lixões a céu aberto no país?

Com mais de 30 milhões de toneladas de lixo tendo disposição final irregular, a meta de erradicação dos lixões, estabelecida pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) que neste mês completa 12 anos, também não será cumprida neste ano. De acordo com o Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana – ISLU 2022, a região Sul do país é a única com perspectiva de extinguir totalmente os lixões até 2030, em conformidade com a meta 11.6 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) de reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades decorrente da má gestão de resíduos. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, 757 lixões a céu aberto foram fechados desde 2019 e há ainda 2.500 no Brasil. Nesse ritmo, o objetivo de zerar os lixões até 2024, como preconiza o Marco, não será cumprido. Tema para Marco Bravo, nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade". Ouça a conversa completa!