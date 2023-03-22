Por que as folhas das árvores caem no outono?

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o tema em destaque com o comentarista Marco Bravo são as características ambientais que envolvem a nova estação que estamos, o outono, que começou nesta semana! Um dos eventos ambientais em destaque na estação é a chamada caducifólia, que significa quando folhas caducam, ou seja, folhas que caem, interligadas ao cenário de diminuição das chuvas. As plantas caducifólias, são chamadas assim pois perdem as folhas ao fim do outono e readquirem na primavera. Ouça a conversa completa!