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CBN Meio Ambiente

Por que as folhas das árvores caem no outono?

Entenda os impactos da nova estação nas explicações do comentarista Marco Bravo

Publicado em 22 de Março de 2023 às 10:44

Publicado em 

22 mar 2023 às 10:44
A importância do plantio de árvores para o meio ambiente
 meio ambiente Crédito: Pexels
Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o tema em destaque com o comentarista Marco Bravo são as características ambientais que envolvem a nova estação que estamos, o outono, que começou nesta semana! Um dos eventos ambientais em destaque na estação é a chamada caducifólia, que significa quando folhas caducam, ou seja, folhas que caem, interligadas ao cenário de diminuição das chuvas. As plantas caducifólias, são chamadas assim pois perdem as folhas ao fim do outono e readquirem na primavera. Ouça a conversa completa!
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 22-03-23.mp3

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