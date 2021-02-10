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CBN MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Por que as cidades não estão preparadas para os extremos climáticos?

Quem responde é Marco Bravo, nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 10:57

Publicado em 

10 fev 2021 às 10:57
Os extremos climáticos são constantes na rotina do capixaba. Nesta semana, após dias de forte calor, o Estado se deparou com fortes chuvas e alertas meteorológicos. Mas diante deste cenário, também surgem os alagamentos, desmoronamentos e o acúmulo de lixo nas ruas, o que evidencia a falta de infraestrutura e planejamento das cidades para enfrentar as adversidades da natureza. Mas afinal, por que as cidades não estão preparadas para esses extremos climáticos? Quem responde é Marco Bravo, nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade. Acompanhe!
CBN Meio Ambiente 10-02-21.mp3
 

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