Por que as cidades não estão preparadas para os extremos climáticos?

Os extremos climáticos são constantes na rotina do capixaba. Nesta semana, após dias de forte calor, o Estado se deparou com fortes chuvas e alertas meteorológicos. Mas diante deste cenário, também surgem os alagamentos, desmoronamentos e o acúmulo de lixo nas ruas, o que evidencia a falta de infraestrutura e planejamento das cidades para enfrentar as adversidades da natureza. Mas afinal, por que as cidades não estão preparadas para esses extremos climáticos? Quem responde é Marco Bravo, nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade. Acompanhe!
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