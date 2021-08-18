Por falta de incentivo, Brasil pode ficar para trás na tendência por carro elétrico

O mundo avança na direção dos veículos elétricos. De acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA) somente no primeiro trimestre de 2021, foi registrado um aumento de 140% nas vendas mundiais de veículos elétricos. O ambiente propício para o desenvolvimento dessa tendência é cercado pelas urgências climáticas, como o último boletim de mudanças do clima das Nações Unidas (ONU). Mas nesta corrida pelo desenvolvimento sustentável dos transportes, o Brasil pode ficar para trás. Enquanto, na Europa, a meta é acabar com as vendas de carros a combustão até 2035 e substituir o atual modal movido a combustíveis fósseis por modelos elétricos, no Brasil, esse tipo de veículo ainda é caro e a aquisição esbarra em uma série de impecilhos, como a falta incentivo. Assunto para Marco Bravo, nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade! Acompanhe!