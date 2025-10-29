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Pombos nas cidades: risco à saúde ou parte da paisagem urbana?

Ouça a participação e análise do comentarista Marco Bravo

Publicado em 29 de Outubro de 2025 às 10:43

Publicado em 

29 out 2025 às 10:43
Pombos
Pombos Crédito: Pixabay
O assunto em destaque nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", com o comentarista Marco Bravo, são os pombos! Eles estão por toda parte: nas praças, nas janelas dos prédios, nos telhados e até nas estruturas de hospitais e igrejas. O pombo-doméstico (Columba livia), espécie originária da Europa, se adaptou com perfeição às cidades brasileiras e especialmente à Grande Vitória, onde encontra abrigo e alimento com facilidade. Mas o que parece apenas parte da paisagem urbana esconde um desafio de saúde pública e ambiental. As fezes de pombos acumuladas em telhados, marquises e calhas podem abrigar fungos e bactérias capazes de causar doenças como salmonelose e histoplasmose. Esta última, uma infecção respiratória grave provocada pelo fungo Histoplasma capsulatum. Quando o material contaminado é removido sem os cuidados adequados, as partículas podem ser inaladas e atingir trabalhadores e moradores próximos.
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 29-10-25

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