Poliquetas e estrelas-do-mar na areia de Camburi: entenda o fenômeno

Na manhã do último dia 24 de julho, um episódio causou estranheza aos frequentadores da Praia de Camburi, em Vitória. Centenas de "vermes" apareceram nas areias da praia. No mesmo dia, a Prefeitura de Vitória explicou que a alteração de marés foi a causa do fenômeno. Mas no dia 28, último sábado, um evento parecido voltou a ocorrer: diversas estrelas-do-mar apareceram mortas nas areias da praia. Desta vez, as alterações das marés com marés de águas-vivas podem ter sido o motivo do episódio. Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marco Bravo explica os fenômenos na praia de Camburi, causas e consequências. Confira!