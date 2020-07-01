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CBN MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Poliquetas e estrelas-do-mar na areia de Camburi: entenda o fenômeno

Ouça a análise do comentarista Marco Bravo

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 10:50

Publicado em 

01 jul 2020 às 10:50
Na manhã do último dia 24 de julho, um episódio causou estranheza aos frequentadores da Praia de Camburi, em Vitória. Centenas de "vermes" apareceram nas areias da praia. No mesmo dia, a Prefeitura de Vitória explicou que a alteração de marés foi a causa do fenômeno. Mas no dia 28, último sábado, um evento parecido voltou a ocorrer: diversas estrelas-do-mar apareceram mortas nas areias da praia. Desta vez, as alterações das marés com marés de águas-vivas podem ter sido o motivo do episódio. Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marco Bravo explica os fenômenos na praia de Camburi, causas e consequências. Confira!
CBN Meio Ambiente - 01-07-20

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